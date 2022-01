Atenção: pode chover granizo em BH nas próximas horas

De acordo com o órgão, o aviso é válido para as próximas duas horas.

A Defesa orienta que as pessoas procurem um lugar seguro para se alojar e que não permaneçam em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo para esta sexta-feira (21/1) é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata.



Ainda há possibilidade de chuva isolada na Central Mineira, Noroeste e Metropolitana. As demais regiões, deve ficar com céu parcialmente nublado.





Também pede para que as pessoas não fiquem no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica. Não é recomendável estacionar debaixo de árvores.Previsão