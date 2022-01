Calorão superior a 30ºC vai dominar o fim de semana em BH

Solzão, como o visto da Praça da Estação em dezembro, estará presente hoje e no fim de semana em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 10/12/2021) Depois de uma trégua nas chuvas constantes, os belo-horizontinos enfrentam agora uma onda de calor . Com o céu parcialmente nublado, o fim de semana na capital mineira promete máxima acima dos 30ºC, sem pancadas de chuvas.









De acordo com Azevedo, essa possibilidade também está prevista para a Região Metropolitana, Sul de Minas, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Triângulo Mineiro e Oeste. Apesar disso, o meteorologista afirma que essas pancadas de chuvas não devem ocorrer no fim de semana.





Período de calor

Esse período de calor intenso é explicado por uma massa de ar seco que atinge o estado. No entanto, Claudemir afirma que as temperaturas não devem se elevar mais do que isso: "Essa onda de calor mais forte vai atingir mais no Sul do Brasil, aqui [em BH] vai continuar em torno de 31ºC, 32ºC de temperatura máxima", explica.





No estado de Minas Gerais, a máxima prevista para hoje (21/1), é de 35ºC no Vale do Jequitinhonha e no Norte de Minas. A temperatura mínima registrada foi em Maria da Fé com 13,5º.





Fim de semana sem chuva

No final de semana, o tempo permanece quente em BH com mínima de 17ºC e máxima de 31ºC, tanto sábado (22/1) quanto domingo, sem chances de ocorrer pancadas de chuva.









*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Ricci