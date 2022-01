Prepare o ventilador! Calor vai aumentar e BH deve flertar com os 35ºC

A sensação em BH deve bater a casa dos 35ºC nos próximos dias (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Para os belo-horizontinos que já estão reclamando do calor, calma: vai piorar. A capital mineira superou os 31ºC nesta quarta-feira (19/1), se aproximou da temperatura mais alta de um janeiro predominantemente chuvoso até agora e vai encarar uma alta no termômetro nos próximos dias: a sensação térmica vai superar os 35ºC, garante a meteorologia.

"Dez da manhã e esse calor duzinferno", reclama um morador de BH. Prepare-se: vai ficar mais quente...

É o que estudioso do ClimaTempo avisa: pelo menos até domingo (23/1), o calor só vai aumentar. "A massa de ar quente voltou a atuar no estado. Teremos um calor forte até o próximo domingo. Cada dia o calor vai ganhar mais força", afirma Reis.

Fez tanto calor que o ventilador cansou. (e eu quase morri de susto) pic.twitter.com/Dtw08gfrQ5 %u2014 Paulinho Basalces (@basalces) January 19, 2022

BH registrou hoje 31,2ºC. A temperatura mais alta de janeiro é 31,8ºC, observada no último domingo (15/1). Antes dessa onda de calor, o clima chuvoso predominou. Para se ter uma ideia, no dia 8, a temperatura mais alta não passou de 21,4ºC, considerada baixa para o verão.

Chuvas

As chuvas não vão abandonar o belo-horizontino. "Justamente por causa desse calor pode favorecer a formação de pancadas no fim da tarde. Devemos ter essas chuvas rápidas, mas sempre com calor", diz o meteorologista ao ressaltar a "volta" das características típicas da estação do ano.

E em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), estão previstas pancadas de chuva com trovoadas isoladas nesta tarde em Belo Horizonte, Região Metropolitana, Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Oeste e Central Mineira. Nas outras áreas há apenas possibilidade de chuva isolada.

No estado, a máxima deve alcançar 35°C no Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Enquanto a mínima ocorreu em Monte Verde, Sul de Minas, 11,8°C.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Ricci