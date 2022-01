Grande BH tem alerta para chuva de granizo nas próximas horas

Vista do Bairro Serra, Região Centro-Sul de BH (foto: WhatsApp/reprodução)

A Defesa Civil de Minas Gerais emitiu alerta, nesta terça-feira (18/1), para a possibilidade de chuva severa com granizo em Belo Horizonte e cidades da Região Metropolitana.São elas: Belo Horizonte, Belo Vale, Betim, Caeté, Congonhas, Contagem, Ibirité, Itabirito, Jeceaba, Juatuba, Mário Campos, Mateus Leme, Moeda, Nova Lima, Raposos, Rio Acima, Sabará, São Brás do Suaçuí, Sarzedo.A Defesa Civil de BH também divulgou o aviso válido para as próximas duas horas.