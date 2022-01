Calorão e pancadas de chuva; veja a previsão para BH nesta terça

Calor acima dos 30°C em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Os mineiros devem ficar atentos, pois há possibilidade de pancadas de chuva por vezes forte e muito calor para a maior parte de Minas Gerais até sexta-feira (21/1) , conforme a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o órgão, mesmo com as chuvas, as temperaturas devem passar dos 30°C na capital e no Norte de Minas, até o fim de semana.

A menor temperatura de BH na madrugada desta terça-feira (18/1), foi na estação meteorológica do Cercadinho: 18,3°C. A máxima pode alcançar os 31° no período da tarde, podendo ocorrer pancadas de chuva de intensidade moderada a forte.

Para hoje também há possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas para as regiões Metropolitana, Triângulo, Central, Campo das Vertentes, Oeste e Sul.

De acordo com a meteorologista do Inmet Anete Fernandes, “estas chuvas rápidas ainda devem ocorrer até sexta por causa da grande disponibilidade de umidade que está sobre o estado”, explica.

Entretanto, nas regiões Norte, Noroeste e Faixa Leste a tendência é que não haja pancadas de chuva até sexta, devido ao ar seco que está atuando nestas áreas.

A menor temperatura de Minas registrada nesta madrugada foi em Maria da Fé, no Sul de Minas, 15,7°C. A maior está prevista para chegar aos 35°C no Vale do Jequitinhonha.

