Confira a lista de cidades mineiras que estão sob alerta de chuva

Capitólio ainda está abalada pela tragédia que matou 10 pessoas no Lago de Furnas. Cidade está na lista sob alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta de perigo potencial para chuvas em 113 cidades mineiras nesta segunda-feira (17/1).

Previsão

Ainda de acordo com o Inmet, estas pancadas isoladas devem permanecer no estado até na sexta-feira (21/1), podendo ocorrer mais precisamente no período da tarde.

"Ainda tem a possibilidade de ocorrer estas pancadas mais fortes em um curto período de tempo, devido a disponibilidade de umidade que se mantém estável sobre Minas", explica Anete Fernandes, meteorologista do Inmet.





A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, também nesta segunda-feira (17/1), um novo alerta para pancadas de chuva na capital mineira.

Segundo a corporação, após a trégua, a chuva deve voltar à capital. Há grande possibilidade de pancadas isoladas de até 30mm e raios e rajadas de vento ocasionais em torno de 50km/h até as 8h desta terça-feira (18/1). “Entretanto, para as regiões Norte e Faixa Leste, as chances de ocorrerem chuvas são mais restritas”, destaca a meteorologista.

Água Comprida Albertina Alfenas Alpinópolis Alterosa Andradas Araguari Araporã Araxá Arceburgo Areado Bandeira do Sul Boa Esperança Bom Jesus da Penha Botelhos Cabo Verde Cachoeira Dourada Caldas Campestre Campina Verde Campo do Meio Campo Florido Campos Gerais Canápolis Capetinga Capinópolis Capitólio Carmo do Rio Claro Carneirinho Cascalho Rico Cássia Centralina Claraval Comendador Gomes Conceição da Aparecida Conceição das Alagoas Conquista Delfinópolis Delta Divisa Nova Espírito Santo do Dourado Estrela do Sul Fama Fortaleza de Minas Fronteira Frutal Guapé Guaranésia Guaxupé Gurinhatã Ibiá Ibiraci Ibitiúra de Minas Ilicínea Indianópolis Ipiaçu Ipuiúna Iraí de Minas Itamogi Itapagipe Itaú de Minas Ituiutaba Iturama Jacuí Jacutinga Juruaia Limeira do Oeste Machado Medeiros Monte Alegre de Minas Monte Belo Monte Carmelo Monte Santo de Minas Monte Sião Muzambinho Nova Ponte Nova Resende Ouro Fino Paraguaçu Passos Patrocínio Pedrinópolis Perdizes Pirajuba Piumhi Planura Poço Fundo Poços de Caldas Prata Pratápolis Romaria Sacramento Santa Juliana Santana da Vargem Santa Rita de Caldas Santa Vitória São Francisco de Sales São João Batista do Glória São José da Barra São Pedro da União São Roque de Minas São Sebastião do Paraíso São Tomás de Aquino Serra do Salitre Serrania Tapira Três Pontas Tupaciguara Uberaba Uberlândia União de Minas Vargem Bonita Veríssimo

De acordo com o Inmet, há previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos, entre 40-60 km/h. O alerta amarelo é válido até a manhã desta terça (18/1).Há previsão de chuvas para BH, Região Metropolitana, Zona da Mata, Sul, Sudoeste e Triângulo Mineiro. Já no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, há apenas uma pequena possibilidade de pancadas de chuva até o fim desta segunda.