Vilarinho: após o susto, bebê sorria ao ser resgatado pelo teto do ônibus

Davi Luiz, de 10 meses, já no colo do pai, Wanderson, que se emocionou ao ver que a família estava bem (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Um bebê de 10 meses, que estava no ônibus que tombou após perder o eixo na Avenida Vilarinho, na manhã de hoje (20/1), sorria, mesmo depois do grande susto. Segundo sua mãe, Laís Silva (28), a alegria do filho foi sinônimo de alívio para ela.

Entre os 93 passageiros do ônibus, que inclusive, fazia o transportava de pessoas acima do permitido, estava Laís Silva, sua sogra e o pequeno Davi Luiz, de apenas 10 meses. "Eu estava indo levar minha sogra para ficar com a mãe dela no hospital e o ônibus deu um estalo em frente ao Terminal Justinópolis", conta Laís.

Ônibus estava com 93 passageiros, 16 pessoas a masi do permitido (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

"Quando chegou na primeira cabine, o motorista desceu do ônibus para ver o que tinha acontecido e voltou. Quando ele fez a curva na Vilarinho, deu mais um estalo. Depois, um pouco mais pra frente ele tombou."

Outros passageiros também relataram os estalos antes de o Move tombar e que tinham pedido ao motorista para não continuar a viagem.

No momento em que o ônibus tombou, Davi estava dormindo no colo da mãe, que conseguiu protegê-lo com o próprio corpo e ambos ficaram sem ferimentos. "A sensação foi terrível, fiquei com medo de o ônibus pegar fogo. Quando caímos, pedi uma moça que estava na minha frente para pegar o Davi. Então, ela passou ele para um rapaz, que conseguiu tirar meu filho por cima do ônibus. Minha sogra já tinha conseguido sair e ela pegou o Davi do lado de fora", diz.

Davi estava dormindo no momento e acordou chorando. "Consegui acalmá-lo depois de um tempo e ficou tudo bem. Normalmente, ele é bem risonho, sempre foi muito alegre. Lá mesmo, ao ser retirado, já estava rindo."





O susto e o choro do filho deixaram Laís preocupada. "Quando ele estava chorando, pensei que pudesse ter alguma coisa, mas na hora que o vi rindo, já me deu um alívio, percebi que estava bem e nada demais tinha acontecido com ele. Inclusive o Davi tinha uma consulta médica marcada de manhã. Eu o levei, a médica examinou e disse que ele está bem", diz Laís, aliviada.

Na hora do acidente, ela ligou para o marido, Wanderson Rodrigues, que foi ao local para buscá-los. "Liguei pro meu marido na hora, ele estava saindo para o trabalho e conseguiu chegar lá a tempo. Graças a Deus estamos bem, foi mais o susto mesmo. Agora que acalmamos, deu só uma dor leve no corpo, acho que pela hora da batida, que todo mundo caiu."





Chegando no local, Wanderson se emocionou. "Agradecer a Deus que deu outra oportunidade para todo mundo começar de novo. Dar mais valor às vidas, aos familiares, pessoas próximas, porque a vida da gente é um sopro", desabafou, com Davi no colo.

O bebê foi flagrado rindo para quem estava por perto.

"Hoje eu senti a mão de Deus nas nossas vidas, poderia ter acontecido uma coisa pior, mas recebemos um livramento. Vamos continuar agradecendo pelas nossas vidas", finaliza Laís.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz