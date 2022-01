Ônibus que tombou na Vilarinho estava com mais passageiros que o permitido

Placa com informações sobre o ônibus, possivelmente instalada pela empresa ou DEER, diz que veículo pode transportar 77 passageiros: havia mais de 90 (foto: Reprodução) O ônibus da linha 524 (Terminal Justinópolis/Belo Horizonte) que tombou após perder o eixo na Avenida Vilarinho , em Venda Nova, no início da manhã desta quinta-feira (20/1), circulava com excesso de passageiros, ao que indicam as placas sobre essa questão no próprio veículo.















Em outra, com informações de fábrica, como a data da fabricação e modelo, consta que o veículo pode transportar 79 pessoas.





Em Belo Horizonte, desde 2020, a regra é que, em função da pandemia da COVID-19, os veículos do transporte coletivo podem circular com apenas 10 passageiros de pé. Conforme o Decreto Nº 17.362, de 22 de maio de 2020 , da Prefeitura de Belo Horizonte, esse número só pode dobrar em caso de ônibus do Move articulados.





Uma fonte do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DEER-MG) ouvida pelo Estado de Minas, que prefere mantar o anonimato, lembrou que também há um limite de passageiros para os veículos do transporte metropolitano, nesse sentido, e que existe a possibilidade de que a empresa responsável pelo ônibus seja autuada por descumprimento.





Técnicos do departamento vistoriaram o ônibus nesta manhã. A reportagem entrou em contato com o DEER-MG e aguarda resposta.





Não há vítimas graves e alguns passageiros foram levados para hospitais da região. Nem o motorista, nem representantes da empresa responsável pelo ônibus quiseram gravar entrevista.