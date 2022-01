Vídeo flagra ônibus balançando antes de tombar na Avenida Vilarinho, em BH

(foto: Reprodução/Circuito de segurança) Um vídeo gravado por câmeras de segurança mostram o ônibus do Move Metropolitano minutos antes de tombar na Avenida Vilarinho, a principal da Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (20/1).





Imagem de circuito interno mostra o ônibus passando antes de tombar na Avenida Vilarinho, em Belo Horizonte.



É possível ver veículos parando o trânsito e pessoas indo socorrerhttps://t.co/03IPAcngbF pic.twitter.com/TAdlBg0dth %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 20, 2022



De acordo com passageiros, o coletivo apresentou estalo desde o primeiro instante em que saiu da estação e, mesmo assim, o motorista prosseguiu com a viagem.

"Primeira curva ele [o ônibus] estalou. Na segunda curva, quando parou na primeira cabine, ele deu outro estalo. Motorista desceu, olhou e falou que nao era nada. Quando fez a curva na Vilarinho, estalou de novo. O povo começou falar: 'vai ter q parar' quando o coletivo parou no ponto antes da estação Candelaria", relata a passageira Denise de Fátima





Procurado pelo Estado de Minas, o motorista do veículo e a empresa não quiseram se pronunciar sobre o ocorrido.





A perícia da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, está no local investigando a causa do acidente.

Tomba após perder eixo

Um ônibus que levava 93 pessoas tombou na Avenida Vilarinho, por volta das 7h30 de hoje (20/1), após perder o eixo. Apesar do susto e de quase 100 pessoas envolvidas, apenas ferimentos considerados leves, segundo os bombeiros.

"Das 93 pessoas envolvidas, 29 pessoas foram conduzidas, sendo 2 para o HPS Risoleta Neves e 27 para UPA’s da região. Demais recusaram ou não necessitavam de atendimento médico (sem escoriações ou lesões)", afirmam os bombeiros.





"Algumas quebraram braço, torceram braço, o pé", relata Denise de Fátima.

Após os trabalhos das autoridades, o coletivo foi destombado por volta das 10h40.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Ricci