Ônibus que tombou tinha mais de 90 passageiros: 29 ficaram feridos

Eixo do ônibus se soltou e o veículo na pista (foto: Edesio Costa/EM/D.A Press) O Move Metropolitano que tombou na Vilarinho na manhã desta quinta-feira (20/1) transportava 93 passageiros no veículo. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, desse total, 29 ficaram feridos, mas não houve nenhuma vítima grave.









Compareceram ao local o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o atendimento das vítimas e o encaminhamento à unidade hospitalar. Os militares informam que apenas duas vítimas apresentaram lesões consideráveis, mas nenhuma ocorrência grave.





A perícia da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, também está no local investigando a causa do acidente.





Em relação ao veículo, houve vazamento de óleo e duas viaturas de combate a incêndio foram mobilizadas e estão no local preventivamente, porém não houve nenhum princípio de incêndio.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Ricci