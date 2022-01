Vítimas são confirmadas e mortes descartadas em tombamento de ônibus

Um acidente envolvendo um ônibus Move Metropolitano agora há pouco , na manhã desta quinta-feira (20/1), na Avenida Vilarinho, a principal da Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, teve múltiplas vítimas. No entanto, de acordo com as informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a maioria dos envolvidos apresenta apenas escoriações e estão sendo avaliados no local.





Informações preliminares das autoridades informam que o coletivo levava cerca de 100 pessoas. No local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), atua juntamente com a corporação para o atendimento. Os socorristas estão avaliando caso a caso das vítimas para caso for preciso, sejam encaminhadas a uma unidade hospitalar.





Acidente

Segundo o Corpo de Bombeiros, a testemunha que ligou para o 193 contou que o veículo da linha 521 (Terminal Justinópolis/Belo Horizonte) teve um dos eixos desprendidos na via e tombou em frente a Estação Candelária, no sentido Centro, perto de uma padaria.





A pista foi interditada. Pouco antes das 8h, duas equipes do Corpo de Bombeiros já estavam no local e outras três estavam a caminho.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Ricci