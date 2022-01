Veja onde estão os mais de 100 pontos de interdições em estradas mineiras

Trecho da BR-040 ainda com interdição parcial após transbordamento de dique da Vallourec (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Uma semana após o ápice das chuvas que espalharam transtornos por Minas Gerais, o motorista que precisa trafegar pelas estradas do estado ainda deve ficar atento. Ainda existem 103 pontos de interdição total ou parcial, contabilizados pelos policiais rodoviários na manhã desta quinta-feira (20/1), mesmo com algumas liberações, como é o caso da BR-262, na altura do KM 47