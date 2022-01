Mariana: trecho da BR-262 é liberado após abertura de cratera de 70 metros

Trecho do quilômetro 47 da BR 262 foi liberado no início da tarde desta quarta-feira (foto: Divulgação/Prefeitura de Mariana)

O trecho da BR-262 que liga as cidades de Mariana, na Região Central, a Ponte Nova, na Zona da Mata, foi liberado na tarde desta quarta-feira (19/1). O local, que fica próximo ao distrito de Furquim, estava interditado desde o dia 11 de janeiro, quando uma cratera de 70 metros se abriu na altura do quilômetro 47. Motoristas tiveram que fazer um desvio em distritos da região causando muitos transtornos.





De acordo com o prefeito interino, Juliano Gonçalves (Cidadania), as obras de acesso aos municípios são paliativas e as estradas ainda serão asfaltadas e sinalizadas. Segundo o prefeito, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER-MG) pretende entregar o trecho totalmente estabelecido em três meses.





"Precisamos muito do acesso das estradas para circulação de mercadorias e pessoas. Acompanhei de perto as obras. Outra demanda que daremos prosseguimento é na ponte do distrito de Passagem", afirmou.





Durante os dias de interdição, o acesso no sentido Ponte Nova foi feito por uma estrada do distrito de Padre Viegas, passando por Diogo de Vasconcelos até voltar à MG 262 em trecho que fica à frente do ponto interditado.





De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, Minas Gerais ainda tem 98 pontos de interdição, 81 parciais e 17 totais nas rodovias estaduais e federais em decorrência das fortes chuvas. Na BR-262, os quilômetros 387, em Florestal; 447 em Nova Serrana e 562 em Córrego Danta apresentam interdição parcial e total.