Polícia incinera em alto-forno 200kg de drogas apreendidas no Vale do Aço

Parte da droga chega para ser incinerada num alto-forno em João Monlevade (foto: PCMG)

A Polícia Civil de Minas Gerais incinerou, nesta quarta feira (19/1), 200 quilos de maconha, cocaína e crack apreendidos no Vale do Aço.

A ação foi coordenada pela Delegacia Regional de João Monlevade. Os entorpecentes são provenientes de operações policiais realizadas na região pelas polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, nos últimos seis meses.

A incineração aconteceu no forno de uma indústria de João Monlevade,e foi feita com a presença de representantes do Poder Judiciário, Ministério Público, Vigilância Sanitária e da delegada Isabella Menegassi Dutra Santana, da Polícia Civil.