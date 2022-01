Perseguição policial em JF termina com meia tonelada de drogas apreendida

Entorpecentes foram encontrados dentro de um automóvel na altura do Bairro Igrejinha, na Zona Norte da cidade (foto: Polícia Federal/Divulgação)

Uma perseguição policial em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, terminou com a prisão em flagrante de um homem de 49 anos e mais de meia tonelada de drogas apreendida no fim da tarde dessa sexta-feira (14/1). As informações foram repassadas pelo delegado da Polícia Federal (PF) Carlos Henrique Macedo, neste sábado (15/1).

Conforme o delegado, a PF mineira já estava com uma investigação em curso contra o suspeito e informou aos policiais do município, na tarde de ontem, de que um veículo de passeio, com carregamento de drogas, passaria pela BR-267.

Logo, cerca de oito agentes federais montaram campana na rodovia e conseguiram interceptar o automóvel na altura do Bairro Igrejinha, na Zona Norte da cidade. Após buscas no carro, as autoridades encontraram 508,5kg de maconha.

“O suspeito, quando avistou os policiais, tentou fugir. Em uma perseguição que durou pouco mais de uma hora, o condutor chegou a dirigir a 150km/h. No entanto, conseguimos capturá-lo em um posto de gasolina do bairro”, detalha o delegado à reportagem.

A carga de entorpecentes – apreendida e encaminhada à delegacia da PF no município – agora aguarda a determinação da Justiça para ser incinerada.