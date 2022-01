Pneu de caminhão explode e mata dois homens em oficina de Valadares

O acidente aconteceu dentro desta oficina mecânica, às margens da BR-116, em Valadares (foto: Reprodução Redes Sociais)

Um acidente em uma oficina mecânica do Bairro Azteca, na BR-116, saída para o Rio de Janeiro, em Governador Valadares, deixou duas pessoas mortas na tarde desta quarta-feira (19/1). O acidente causou pânico na vizinhança da oficina, depois que uma forte explosão sacudiu os imóveis vizinhos.





Vivaldo Godoy, que estava com amigos sentados do outro lado da rodovia, disse que viu o acidente e ouviu o barulho da explosão. Mesmo de longe, afirmou ter visto o corpo de um homem sendo projetado.

"Corremos para a oficina e vimos que o pneu do caminhão havia explodido. A roda foi parar no telhado da oficina", disse. O proprietário, Gerson Fernandes, 67 anos, foi arremessado para cima da carroceria do caminhão e morreu no local.





O motorista do caminhão, Robson Farias, 44 anos, que observava Gerson trabalhando, foi arremessado para trás, a cerca de 4 metros. Ele também não resistiu e morreu no momento da explosão.





As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. A oficina realiza serviços de solda mecânica em veículos pesados e o caminhão de Robson estava em manutenção no local.





A Polícia Militar, a equipe médica do SAMU e o Corpo de Bombeiros estiveram na oficina. Depois dos trabalhos da perícia técnica, da Polícia Civil, os dois corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares.