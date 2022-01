Polícias de Minas integram força que prendeu traficantes no Paraguai

Embarque dos policiais civis mineiros para operação no Paraguai (foto: PCMG/Divulgação)

As polícias Civil e Militar de Minas Gerais integram a Operação Sem Fronteiras, ação conjunta desencadeada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Juiz de Fora, com auxílio ainda da Polícia Federal e Ministério Público e Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do Paraguai, para a captura de traficantes que atuam na cidade da Zona da mata mineira e em Montes Claros, Norte do estado.



Na primeira fase da operação, nesta quarta-feira (19/1), em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, foram presos dois integrantes da organização criminosa. Ambos estavam foragidos da Justiça brasileira.

A organização é conhecida da polícia por agir de maneira violenta. Um dos presos responde por vários homicídios, sendo que tem dois mandados de prisão expedidos pela Vara Criminal de Juiz de Fora.

Segundo a polícia, foi determinante a troca de informações de inteligência das entidades participantes. "Foi muito importante, também, a participação das forças táticas da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) juntamente com a Fiscalia Interveniente (Ministério Público do Paraguai)."

Quando foram presos, os criminosos tinham em seu poder escopetas calibre .12 e grande quantidade de munição. A operação teve apoio, também, do Comando de Aviação do Estado de Minas Gerais (ComAvE).