Menina de 10 anos comemora a primeira dose da vacina contra COVID, em BH

Estudante Maria Alice Júlia de Andrade, de 10 anos, comemora a aplicação da vacina após tanta espera (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Belo Horizonte segue vacinando contra a COVID-19 crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, deficiência permanente, indígenas, quilombolas, acamadas ou com mobilidade reduzida, nesta terça-feira (18/1).

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), é necessário estar acompanhado dos pais ou responsáveis legais e levar documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte e da comorbidade.

O horário de vacinação nesta terça-feira (18/1) é das 9h às 16h. Os endereços podem ser verificados no portal da Prefeitura.



Vacinação contra COVID-19 para crianças (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A estudante Maria Alice Júlia de Andrade, de 10 anos, comemorou na hora de receber a vacina. "Fiquei feliz depois de esperar muito tempo para poder tomar esta vacina."





"Para mim, a vacina ajuda a contribuir para o fim da pandemia, do isolamento social e as pessoas correm menos risco de se contaminar e ficar muito doentes", diz Maria Alice.

Para ela, mesmo tomando as doses, todos devem continuar a usar máscara, álcool em gel e lavar as mãos. "Devemos seguir com os cuidados por um bom tempo", avalia, apesar da pouca idade.

Quanto à volta as aulas presenciais com segurança, em fevereiro, a estudante disse que, se todo mundo seguir os protocolos da forma correta, se vacinar e mantiver os cuidados, dá para ir a escola de forma mais segura sim. "Eu ja estou estudando presencial desde o ano passado e como lá todo mundo seguiu as regras, vamos poder continuar indo a escola", afirma.



Maria Eduarda Barbosa, de 8 anos, quilombola da comunidade dos Arturos é a primeira vacinada em Contagem (foto: Janine Moraes/Divulgação)





A Prefeitura reforça que as pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo e sempre checar os endereços, disponibilizados no portal da Prefeitura, antes de se deslocar aos pontos de imunização.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que o usuário se vacine no dia da convocação. Caso a pessoa se dirija às unidades em data posterior, está sujeita a enfrentar filas, já que os pontos de repescagem estão distribuídos em uma unidade por regional e por tipo de vacina.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz