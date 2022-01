Mais um lote de vacinas pediátricas tem atraso na entrega a Minas Gerais

Previsto para desembarcar em solo mineiro na noite dessa segunda-feira (18/1), o voo com o segundo lote de vacinas pediátricas da Pfizer contra a COVID-19 foi reagendado e deve chegar a Minas esta manhã.

Segundo a BH Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, a expectativa era de que a remessa com 112,6 mil unidades chegasse às 21h55 de ontem. A viagem, no entanto, foi remarcada e a previsão é de que o material seja entregue às 8h20 de hoje.

Vídeo feito para crianças explica como a vacina funciona no organismo; veja

Os imunizantes são destinados às crianças de 5 a 11 anos de idade.

A BH Airport diz que desconhece o motivo do atraso. O Ministério da Saúde, responsável pela distribuição das doses ao estado, não se manifestou sobre o adiamento.

O primeiro lote de doses pediátricas também chegou atrasado a Minas . A previsão inicial era de que o voo com a remessa desembarcasse no estado às 8h15 de sexta-feira (14/1), mas a viagem foi cancelada. As vacinas só chegaram às 9h44.