Obras de recuperação interditam rodovia MG-050, em Juatuba

Não existe um prazo dado para a recuperação total do asfalto e a reabertura da rodovia (foto: PMRv)

A rodovia MG-050 em Juatuba, na Região Metropolitana, está interditada desde o início da tarde deste sábado (15/1), na altura do KM 56, para que sejam feitos reparos. Parte do asfalto cedeu, em consequência das chuvas, no último dia 5 de janeiro.

No local, uma erosão compromete a segurança da rodovia, além de haver uma grande árvore com risco de queda. Não existe previsão para o término da obra.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a interdição não impede o acesso a nenhuma cidade da região, pois a corporação está indicando desvios.

Os motoristas que usam a estrada estão sendo orientados a fazer um desvio por Itaúna, essa a primeira opção e, também, para quem segue para o sul do estado, entrarem para Pains, saindo próximo ao trevo de Formiga.

No momento, existem 115 rodovias interditadas, sendo 82 parcialmente e 33 com interdição total. Esse número, no início da semana chegou a 139 estradas fechadas.