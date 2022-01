Sete Lagoas registra aumento da taxa de contaminação por COVID-19

Comparando a última semana do ano com a primeira de 2022, foram 426 novas contaminações na cidade.

A primeira semana epidemiológica do ano de Sete Lagoas, na Região Central do estado, registrou aumento da taxa de contaminação por COVID-19. Segundo a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, foram 426 novas contaminações na cidade, sendo 2,22 pacientes por mil habitantes.

A taxa de incidência subiu de 0,2 pacientes, entre os dias 26 de dezembro e 1º de janeiro (semana 52), para 1,74 pacientes, entre os dias 2 e 8 de janeiro (primeira semana de 2022). Na análise mensal, foram 52 óbitos em junho, 24 em julho, 16 em agosto, setembro teve três óbitos, outubro e novembro contaram com dois óbitos cada, dezembro registrou um óbito e janeiro segue com dois, até o momento.

De acordo com último boletim, divulgado pela prefeitura nesta quinta-feira (13/1), o município contabilizou 24.418 contaminações por COVID-19, com a confirmação de 76 novos casos. A cidade tem 618 óbitos, desde o início da pandemia, e o último foi nesta quarta-feira (12/1), um bebê do sexo feminino, de apenas sete meses, que estava internado no Hospital Nossa Senhora das Graças.