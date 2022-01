Minas deve ter pico de casos de COVID nas duas próximas semanas

Nessa quarta-feira, Minas teve o recorde de novos casos de coronavírus em 24 horas (foto: pixabay/ reprodução )

Minas Gerais deve atingir o pico de casos confirmados de COVID-19 em duas semanas. A previsão é do secretário de Estado de Saúde, Fábio Bacchereti, nesta nesta quinta-feira (13/1), durante coletiva de imprensa.''A nossa expectativa continua de que nas próximas duas semanas a gente atinja o pico, duas, três semanas, então vamos continuar subindo, com casos novos, uma contaminação muito aguda como estamos vendo".Nesta semana, um dado mostrou que o estado caminha para esse recorde. Nessa quarta-feira, Minas teve o maior número de novos casos de coronavírus em 24 horas, com 18.153 mil novos registros - o maior registro anterior era de abril de 2021, com 16.479 casos.O estado tem um total de 2.311.318 casos confirmados desde o início da pandemia, sendo que 81.844 seguem em acompanhamento, 2.172.706 se recuperaram e 56.768 morreram.O novo aumento de casos é visto com preocupação por Fábio Baccheretti e por Minas. O secretário afirma que o momento é de atenção, mas, até então, os indicadores permanecem em situação controlável.