Saiba quais os outros patrimônios em Ouro Preto estão em risco

Ao memos outros quatro imóveis correm risco de cair (foto: Divulgação/Leandro Borba) Após a destruição completa do Solar Baeta Neves, um casarão do século 19 tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que foi abaixo após o deslizamento de terra do Morro da Forca, nesta quinta-feira (13/1), outros imóveis históricos em Ouro Preto correm o mesmo risco. O Ministério Público Federal (MPF) instaurou procedimento administrativo e quer saber se houve negligência e quais imóveis podem desabar.

Em entrevista à reportagem, a Secretaria de Cultura e Turismo elencou quatro imóveis. Um deles é a Igreja do Bom Jesus do Matozinhos, localizada no Bairro Cabeças, tem obras atribuídas a Aleijadinho e está fechada há sete anos porque há risco da estrutura do telhado cair.

“O que constava do processo referente à obra civil e de elementos artísticos precisou ser atualizado e enviado ao Iphan. As planilhas precisaram ser reajustadas minuciosamente, considerando novos valores de mercado e a complexidade da obra. Além disso, estamos buscando com o apoio do Iphan a liberação dos recursos por meio do governo federal”.

Enquanto isso, segundo a secretária, medidas mitigatórias foram tomadas no local com o lonamento do telhado.

Outro monumento a céu aberto que está em risco de virar poeira é a Igreja de São Bartolomeu, localizada no distrito de mesmo nome. A secretária explicou que enquanto se busca a capacitação de recursos para a obra civil, intervenções emergenciais foram realizadas, como o lonamento do telhado da Igreja para a proteção das paredes, do telhado e do forro e a recomposição do muro.

A historiadora conta que tanto a igreja de São Bartolomeu quanto a Igreja do Bom Jesus do Matozinhos fazem parte do PAC, mas assim como o casarão que foi destruído nesta quinta-feira, outras duas localidades não pertencem ao programa federal e também correm riscos de desabar.

Sem PAC

Em ruínas desde 2015, o Casarão do Vira-Saia foi construído em 1741 e integra o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Ouro Preto. A casa precisou da intervenção do Ministério Público (MP) para que a justiça determinasse obras de escoramento e restauração.

Segundo a secretária de Cultura e Turismo, só agora a prefeitura conseguiu desapropriar o imóvel que se encontra sem telhado e foi necessário fazer o escoramento.

“A posse do casarão possibilitará a sua plena recuperação. A desapropriação do imóvel visa abrigar a Creche Municipal Dona Hermínia e a implantação da Casa de Cultura e Arte Popular.

Um quarto imóvel elencado pela secretária é o casarão do Veloso, localizado na Rua Carlos Tomás, no Bairro Antônio Dias. “Fizemos o escoramento e lonamento com o acompanhando de engenheiros”.

Ministério Público pede esclarecimento

Após o desabamento dos dois casarões, o Ministério Público Federal (MPF) instaurou procedimento administrativo para investigar as causas do desabamento e vai apurar as circunstâncias em que o fato se deu e pedir esclarecimentos dos órgãos envolvidos na tutela dos referidos bens quanto ao motivo do incidente, dimensão dos danos e seus efeitos.

Em ofício ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Ministério Público Federal solicitou que, após diligências no local, o órgão apresente suas conclusões sobre a extensão dos danos culturais, indicando a existência de outros imóveis em situação de risco na localidade, bem como as eventuais medidas a serem tomadas pela autarquia na defesa e preservação dos bens.

Foram solicitadas também informações à Prefeitura de Ouro Preto, para que esclareça as razões para o desabamento da encosta e eventuais medidas adotadas para a prevenção dos danos. O MPF também quer saber se há risco de novos deslizamentos que possam atingir outros imóveis e quais providências o município irá tomar para prevenir e mitigar os danos.