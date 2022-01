Correnteza arrasta cabeceira da ponte do Rio Pará em Pompéu

A cabeceira da ponte cedeu e foi arrastada pela correnteza do rio em Pompéu (foto: Reprodução Redes Sociais)

A cabeceira da ponte do Rio Pará na MG-164 em Pompéu, na Região Central de Minas, cedeu e foi arrastada, nesta quinta-feira (13/1), pela correnteza causada pelas chuvas que atingem o estado. Desde o início da semana são registrados vários pontos de transbordamento. A ponte liga o município a Martinho Campos.



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a ponte tomada pela água. Parte do asfalto também foi engolida.



A Defesa Civil do município ainda faz os levantamentos sobre os danos e estuda a possibilidade de medidas paliativas. Ela também está em contato com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER/MG).

Acessos interditados



A cidade está com outras duas rodovias bloqueadas. A MG-420 está intransitável na altura da ponte do Rio Paraopeba.



Já na MG-060 está fechada para trânsito de veículos o trecho na ponte do córrego das Porteiras, na altura das fazendas do Vieirinha e do Mauro Maciel.



O acesso ao barramento da UHE Retiro Baixo, no mesmo município também está interditado, segundo atualização feita na tarde desta quinta-feira (13/1) pela prefeitura.



Já a rodovia MG-060 na altura da ponte do Rio São Francisco está liberada.



Previsão



A previsão para os próximos dias é de redução do volume de chuvas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A expectativa é que o nível dos rios Pará e Paraopeba reduz gradativamente, normalizando alguns acessos até então interditados devido ao transbordamento.



*Amanda Quintiliano especial para o EM