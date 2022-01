Rio Doce começa a baixar em Valadares; bairros ribeirinhos fazem limpeza

Nível do Rio Doce alcançou na madrugada de ontem a maior altura 4,35m, uma das maiores da historia (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O nível das águas do Rio Doce segue baixando lentamente em Governador Valadares. Na medição feita pela Defesa Civil Municipal na régua do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), às 16h desta quinta-feira (13/1), o nível estava em 3,50 metros. Nos pontos em que já não há mais alagamento, as pessoas começaram a limpar seus imóveis, a maioria comerciantes.

A população começa a limpar os imóveis, especialmente aqueles usados como ponto comercial (foto: Juninho Nogueira/Divulgação) Os trabalhos incluem a retirada de lama, entulhos, móveis e utensílios atingidos. A prefeitura também anunciou que vai entregar kits de limpeza para as famílias de baixa renda, que tiveram seus imóveis atingidos pela enchente. Os kits contêm água sanitária, detergente e saco para lixo.

Voluntários continuam a circular nas ruas alagadas levando água mineral e refeições em marmitex. Alguns grupos de voluntários pediram às pessoas que estão ilhadas que coloquem pano branco nas janelas das casas, sinalizando que ali precisam de frascos de água mineral.

O trânsito na Ilha dos Araújo foi liberado para caminhões, caminhonetes e veículos altos por volta de 15h desta quinta-feira. A decisão foi tomada pela prefeitura em conjunto com a Defesa Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, como forma de facilitar o retorno dos moradores para casa e realizar a limpeza necessária. As autoridades pedem aos motoristas para trafegar com velocidade reduzida nas ruas dos bairros ribeirinhos.