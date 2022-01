Idoso que estava ilhado é resgatado dentro de barco no Triângulo Mineiro

Momento em que os bombeiros resgatam idoso que estava dentro de um barco velho (foto: CBMMG)

O Corpo de Bombeiros resgatou, na manhã desta quinta-feira (13/1), um idoso que estava ilhado na casa onde morava, em São Gonçalo do Abaeté, no Triângulo Mineiro. A área em volta ao local foi inundada com a cheia do Rio Abaeté e família precisou deixar o local às pressas, mas não encontrou o idoso na hora de sair do imóvel.



Ao chegarem no local, os militares encontraram o rio com o volume muito superior ao normal, além de correntezas fortes. Diante da situação, a equipe monitorou a cena, realizou estudos da situação e, ao amanhecer, adentraram ao rio para dar início do salvamento.

Com referências de familiares, os militares conseguiram navegar e encontrar o local exato, que já estava todo tomado pelas águas e com a vítima dentro de uma embarcação, ancorada ao lado da residência.

O homem estava debilitado e precisou de primeiros socorros. Ele foi levado, de barco, e retirado em segurança das águas, e entregue aos cuidados da família.