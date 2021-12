Vídeo mostra resgate de mulher que se afogava em enxurrada em Uberlândia

Mais de 10 pessoas ajudaram no resgate da mulher que caiu em enxurrada (foto: Reprodução/Redes sociais)

Uma mulher quase morreu afogada durante uma forte chuva nessa quarta-feira (29/12), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ela estava presa debaixo do carro e foi salva por trabalhadores e pessoas que passavam pelo local. O resgate, com o uso de uma corda, foi filmado por testemunhas.A mulher tentou sair do carro que corria o risco de ser levado pela forte enxurrada na avenida Anselmo Alves dos Santos, no bairro Santa Mônica, Zona Leste da cidade. Ela acabou caindo e ficou presa debaixo do veículo.