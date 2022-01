BH-Ouro Preto: crateras no asfalto interditam dois sentidos da BR-356

Ponto de interdição no Km 79, sentido BH, próximo ao posto da Polícia Rodoviária (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A BR-356 que liga Belo Horizonte a Ouro Preto está interditada nos dois sentidos, após crateras se abrirem no asfalto. A primeira ocorrência foi no km 79, sentido BH, próximo ao posto da Polícia Rodoviária. Um veículo foi arrastado com o deslizamento. Há um segundo ponto de interdição, após o município de Itabirito.





Carro arrastado com a queda da pista

Segundo ponto de interdição, após o município de Itabirito





Deslizamento de encosta em Ouro Preto









Os imóveis ficavam na Rua Doutor Pacífico Homem, onde fica o Morro da Forca, no centro histórico.





Antes do desabamento, aproximadamente 500 metros para cada saída foram isolados e todas as pessoas evacuadas de suas residências, o que evitou um desastre ainda maior. “Conforme informações do local, ainda há uma instabilidade do talude. Se houver outro desmoronamento, há a possibilidade de um hotel e um restaurante serem atingidos”, informou o Corpo de Bombeiros.

