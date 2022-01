BH: 10 mil pessoas foram atendidas em Centros de Saúde com horário ampliado

Centros de Saúde estão funcionando com horário ampliado desde o dia 1° de janeiro (foto: SMSA/Divulgação)



Mais de 10 mil pessoas já receberam atendimento médico nos nove Centros de Saúde de Belo Horizonte que estão em funcionamento em horário ampliado desde o início de 2022. A estratégia adotada pela Prefeitura de BH foi implementada para atender pacientes com sintomas respiratórios leves e desafogar as UPAs, diante do alto índice de pessoas com quadros respiratórios na capital.



Ao todo, foram realizados 10.354 atendimentos até esta quarta-feira (12/1), segundo a PBH.





Os atendimentos pediátricos nos Centros de Saúde com horário ampliado são realizados de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Após este horário e aos fins de semana e feriados, os atendimentos de crianças são feitos nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs).

As UPAs permanecem com o funcionamento normal, todos os dias, durante 24 horas. Porém, a orientação da PBH é de que os locais sejam procurados por pacientes com casos de maior gravidade, como queda com torção ou fratura, forte dor no peito, vômito constante, dor abdominal, sangramento intenso e outras queixas clínicas mais complexas.

Confira os Centros de Saúde que estão funcionando com horário ampliado em BH:

Barreiro: Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa: avenida Nélio Cerqueira, 15, Tirol;

Centro-Sul: Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida: rua Paulino Marquês Gontijo, 109, Novo São Lucas;

Leste: Centro de Saúde Vera Cruz: Praça Pedro Lessa, 36, Vera Cruz;

Norte: Centro de Saúde Floramar: avenida Saramenha, 3, Guarani;

Nordeste: Centro de Saúde Cachoeirinha: rua Borborema, 1.325, Cachoeirinha;

Noroeste: Centro de Saúde Califórnia: avenida das Castanholas, 277, Califórnia;

Pampulha: Centro de Saúde Santa Terezinha: rua Senador Virgílio Távora, 157, Santa Terezinha;





Oeste: Centro de Saúde Vila Imperial: rua Guilherme Pinto da Fonseca, 350, Madre Gertrudes;

Venda Nova: Centro de Saúde Jardim Europa: rua Edimburgo, 140, Jardim Europa.