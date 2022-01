Enchentes em MG: comerciantes que perderam tudo tentam dar a volta por cima

Enchente atingiu até o teto do comércio no Bairro Santo Antônio das Roças Grandes (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)









Em Sabará, Região Metropolitana de Belo Horizonte, lojistas que trabalham próximo ao Os pés cansados de quem trabalha duro para conseguir o ganha-pão da família hoje estão cobertos de lama. São pequenos comerciantes das cidades atingidas pelas enchentes dos últimos dias em Minas Gerais que começam a fazer a limpeza dos estabelecimentos e passam a contabilizar os estragos.Em Sabará, Região Metropolitana de Belo Horizonte, lojistas que trabalham próximo ao Rio das Velhas vivem o drama em ter que começar do zero, já que autoridades sequer oferecem recursos para que esses negócios consigam dar a volta por cima.



Comerciantes fazem a limpeza após enchente









No bar que também funciona como restaurante servindo almoço aos trabalhadores da região, a água chegou até o teto: foi prejuízo total. “Perdeu a geladeira, o freezer, fogão industrial, bebida e comida. Agora é recomeçar. Esse é o hobby e ganha-pão da minha mãe”, explica, empenhado em ajudar a lavar a sujeira deixada pelo aguaceiro que passou pela cidade.



'Reeguer? Só com trabalho, fé em Deus e vamos lá tocar a vida', descreve Ezio Rosa de Jesus, de 35 anos

“Chegou nem a completar dois anos que nós perdemos tudo. Quando começamos a reerguer, veio a enchente, depois veio a Covid, e agora que estava dando uma melhorada, veio a enchente novamente”, recorda. “E a gente nem pode contar com ajuda de governo nem prefeitura. É tudo farsa. Mas tudo bem, a gente aperta aqui, aperta ali e volta. Vamos conseguir de novo. Minha mãe é batalhadora”, finaliza. Ezio lembra que esse drama não é novo na cidade que ainda teve que conviver – assim como o resto do mundo – com o impacto econômico devido à pandemia do novo coronavírus.“Chegou nem a completar dois anos que nós perdemos tudo. Quando começamos a reerguer, veio a enchente, depois veio a Covid, e agora que estava dando uma melhorada, veio a enchente novamente”, recorda. “E a gente nem pode contar com ajuda de governo nem prefeitura. É tudo farsa. Mas tudo bem, a gente aperta aqui, aperta ali e volta. Vamos conseguir de novo. Minha mãe é batalhadora”, finaliza.

Planos frustrados





Angélica Aparecida Baião, de 38 anos, contabiliza os prejuízos na casa de ração



Trinta dias depois, ela assistiu do apartamento de cima sua loja ser inundada por completo. Só deu tempo de resgatar os bichos: patos, coelhos, pássaros e galinhas. Animais que ela comercializava com amor. Ao lado do bar está a casa de ração de Angélica Aparecida Baião, de 38 anos. A comerciante estava feliz e cheia de planos há um mês, quando ampliou seu negócio e conseguiu uma loja maior para trabalhar.Trinta dias depois, ela assistiu do apartamento de cima sua loja ser inundada por completo. Só deu tempo de resgatar os bichos: patos, coelhos, pássaros e galinhas. Animais que ela comercializava com amor.









Leia: 'Mesma situação de 2020', diz morador de Sabará sobre as enchentes “Eu deixei os bichos na prateleira mais alta e tivemos que quebrar a janela para pegá-los", conta. “Eu comecei meu comércio há um ano e meio e mudei pra cá em dezembro, com mais espaço para mais mercadorias. Veio a enchente e acabou com tudo”, lamenta Angélica.



Ela acredita que pode ter tido danos avaliados em R$ 30 mil. “Agora não podemos pensar muito no prejuízo. Daqui pra frente é tudo eu. O prejuízo é todo meu. Sei que a gente não pode esperar nada de governo.”



Sujeira e bagunça na nova loja de Angélica

Colaboração na limpeza





Comerciantes no Bairro Rosário fazem limpeza da sujeira



Como o comércio está na parte mais alta do leito do rio, já no bairro Rosário, a água alcançou aproximadamente um metro de altura – o suficiente para deixar estragos. A poucos metros dali, atravessando a ponte sobre o Rio das Velhas, é possível encontrar uma força-tarefa para limpar o primeiro boteco da cidade, ainda na MG-262. Os donos do Bar das Mangueiras contam que o rio começou a subir de nível na sexta-feira (7/1), mas foi na noite de sábado (8/1) para domingo (9) que a água atingiu o estabelecimento.Como o comércio está na parte mais alta do leito do rio, já no bairro Rosário, a água alcançou aproximadamente um metro de altura – o suficiente para deixar estragos.









Comerciante Luciana Regina Lopes Moreira tem esperança de recomeçar



“Meu marido trabalha aqui há 40 anos, desde que era do pai dele. Agora a gente tá pensando que toda vez que começar a chover, vamos ter que tirar tudo daqui de dentro”, prevê, preocupada com a recuperação. “Agora é trabalhar, né? Começar tudo de novo.” “Hoje estamos fazendo mutirão de limpeza para ver o que dá pra recuperar. Nossa sorte é que a gente colocou muita coisa pra cima, mas mesmo assim perdemos muita coisa, muitas cadeiras quebraram, a sinuca também, tem muita coisa pra gente avaliar daqui pra frente. Tomara que não tenha perdido muita coisa”, diz a comerciante Luciana Regina Lopes Moreira, de 51 anos.“Meu marido trabalha aqui há 40 anos, desde que era do pai dele. Agora a gente tá pensando que toda vez que começar a chover, vamos ter que tirar tudo daqui de dentro”, prevê, preocupada com a recuperação. “Agora é trabalhar, né? Começar tudo de novo.”

Chuvas em Sabará

Sabará ficou com diversos pontos alagados e algumas regiões com muita lama após as fortes chuvas do final de semana. Lama, prejuízos em casas e comércios, pista escorregadia e muita preocupação é o cenário que ainda se repete mesmo após a baixa do nível do rio. Pelas ruas é possível ver funcionários da prefeitura e voluntários fazendo aos poucos a limpeza da cidade.









Moradores ainda seguem com dificuldade para sair para trabalhar : a ponte de General Carneiro que liga o bairro à MG-262 e também dá acesso ao Centro Histórico de Sabará e a BH, está interditada devido a rachaduras na estrutura. Ainda não há previsão para liberação das estruturas pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Acessos estão bloqueados e passando por limpeza em Sabará





O Centro Histórico e demais regiões da cidade seguem com muito barro e tratores tentam fazer o escoamento da sujeira, mas o trânsito segue complicado em diversas ruas. Na área central, algumas vias seguem em “pare e siga” com ajuda de agentes da Guarda Municipal. Na praça do Esporte, o nível da água do Rio Sabará permanece alto e a recomendação é que se evite a região.





Durante a madrugada de domingo para segunda, o Corpo de Bombeiros resgatou quatro pessoas que estavam ilhadas em seus veículos, um carro e um caminhão, na Avenida Beira Rio, próximo a BR-381. Segundo o sargento Alexandre Márcio Neves, as vítimas estavam bem e nenhuma corria risco de morte. Os militares utilizaram um barco a remo para retirar as vítimas.



A reportagem entrou em contato com o Governo de Minas para saber se haverá alguma ajuda aos comerciantes que sofreram com as chuvas em Minas e não obteve retorno até a publicação desta reportagem.