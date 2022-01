Pacientes de diálise de cidades ilhadas são levados por veículo adaptado

Um carro 4x4 adaptado para trafegar em linha férrea foi utilizado para retirar os pacientes de Brumadinho (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação) Uma força-tarefa foi montada nesta segunda-feira (10/1) para transportar 33 pacientes que fazem hemodiálise e moram em cidades da Microrregião de Saúde de Betim que estão ilhadas em consequência das chuvas e de interdições de estradas. Os pacientes que necessitam desse tratamento foram transportados de helicóptero e até um carro adaptado para linha férrea foi utilizado.





Os pacientes de Bonfim e de Juatuba, por sua vez, seguiram de carro por uma rota mais longa. Para que possam continuar o tratamento, até que a situação se regularize, eles ficarão alocados em hotéis de Betim.

Toda essa movimentação se faz necessária, pois os pacientes dialíticos precisam passar por hemodiálise dia sim, dia não, impreterivelmente, sob o risco de sofrer seríssimas complicações que podem colapsar o organismo e até mesmo de levá-los à morte.

Pacientes do município de Piedade dos Gerais, cidade ilhada pela chuva, foram transportados por meio de helicóptero até Betim (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação)

Segundo o Diretor de Regulação de Betim, Cláudio Alves, é uma prioridade garantir o acesso desses pacientes ao tratamento, mesmo nessas condições adversas. "Esse pacientes não podem ficar sem o devido tratamento e por isso todo esse aparto da força tarefa foi montado para o transporte desses pacientes" afirmou Cláudio Alves.

A secretaria de Saúde de Betim, em parceria como Hospital Evangélico - prestador da Linha de Cuidados em Nefrologia -, juntamente com o Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, e com as secretarias municipais de Saúde e de Defesa Civil de Piedade dos Gerais, de Brumadinho, de Bonfim e de Juatuba, que organizou a "estratégia de guerra" para levar os pacientes até o Centro de Hemodiálise em Betim, onde esses pacientes recebem o tratamento regularmente.