Temporal com granizo pode atingir o Triângulo Mineiro nesta terça (11/1)

A população do Triângulo Mineiro vive a apreensão de enfrentar um temporal com fortes rajadas de vento e granizo entre amanhã (11/1) e quarta-feira (12/1). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para informar sobre o risco de corte de energia elétrica, descargas elétricas, quedas de árvores e alagamentos.

O instituto afirma ainda que há possibilidade de rajadas de vento entre 60 e 100 km/h com um volume de chuva entre 30 e 60 milímetros em uma hora e 100 milímetros durante todo o dia.

De acordo com a climatologista Wanda Prata, as rajadas de ventos forte e, até mesmo, a queda de granizo devem acontecer em Conquista, Uberaba, Nova Ponte e Santa Juliana (região sul do Triângulo), além de Uberlândia e Indianópolis (região norte).