Homem que matou a mulher no Natal está preso em Itabira

Crime ocorreu na histórica Itabira, onde homem matou mulher por motívo fútil (foto: Prefeitura de Itabira)

Suspeito de ter matado a esposa no último dia de Natal, um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Civil de Itabira, Região Central do estado, na última sexta-feira (7/1).

Segundo os policiais civis, no dia do crime, por volta de três horas da manhã, depois de uma discussão familiar, o suspeito agrediu a mulher com golpes de facão, resultando na sua morte.

A partir das investigações, foi pedida a prisão preventiva do suspeito. Esta foi cumprida quando ele se apresentou à Delegacia Regional de Itabira, acompanhado por um advogado.

Em seu depoimento, o homem admitiu a autoria do feminicídio, alegando ter perdido a cabeça após se desentender com a esposa. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.