Preso autor de tentativa de feminicídio em Poços de Caldas

Caso foi investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, de Poços de Caldas (foto: PCMG)

Numa ação conjunta entre a Polícia Civil de Poços de Caldas e a Polícia Militar, um homem de 22 anos, que havia tentado matar a companheira, e estava foragido, foi preso na cidade do sul de Minas, na manhã desta quarta-feira (29/12). Um segundo envolvido no crime, já havia sido preso há uma semana. As prisões ocorreram dentro da Operação Captura.

O crime ocorreu no dia 11 deste mês, no Bairro Quisisana, em Poços de Caldas, quando a vítima foi colocada no interior de um veículo pelo companheiro. O carro era conduzido pelo segundo envolvido.

No interior do veículo, ocorreu uma discussão do casal, quando o homem passou a agredir a mulher. Na sequência, o agressor sacou uma arma e atirou contra a companheira, acertando seu pescoço.

Ao tomar conhecimento do caso, a Polícia Civil representou pela expedição de mandados de busca e apreensão e pela decretação da prisão temporária dos dois suspeitos, sendo os pedidos deferidos pela Justiça.

A operação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, de Poços de Caldas, que prendeu o motorista do veículo em 20 de dezembro.

Na manhã desta quarta, foram cumpridos os mandados de busca e apreensão e prisão do companheiro da vítima. No imóvel onde ele se escondia, foram encontrados uma barra de maconha fragmentada, celulares, material para embalar drogas e cerca de R$ 2 mil em dinheiro.

Também no local da prisão foram presos um homem, de 23 anos, e uma mulher, de 20, por tráfico de drogas. Todos foram foram autuados em flagrante e encaminhados ao sistema prisional.