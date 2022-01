Rio sobe 10 metros acima do normal e famílias abandonam as casas em Patos

Rio Paranaíba está com volume quase 10 metros acima do normal (foto: Prefeitura de Patos de Minas/Divulgação) A Prefeitura de Patos de Minas decretou situação de emergência nesta segunda-feira (10/1) devido aos problemas que as chuvas têm trazido à localidade. O Rio Paranaíba ameaça transbordar e o córrego Monjolo chegou a cobrir uma das avenidas na zona urbana da cidade. Quatro famílias precisaram deixar as casas na zona rural.



O Rio Paranaíba está quase 10 metros acima do nível normal, limite que pode determinar o extravasamento das águas do curso do leito. Na zona rural já há problemas em rodovias, estradas e pontes. A Avenida Fátima Porto foi inundada em pelo menos um trecho pelo córrego Monjolo durante o fim de semana.



O prefeito Luís Eduardo Falcão (Podemos) afirmou que há outras famílias em risco, além das quatro que precisaram ser retiradas das casas antes que o rio as invadisse. “A nossa prioridade é preservar casas e vidas de todas as pessoas, pode ser que tenhamos que desalojar pessoas para que ninguém fique desabrigado. Agora é evitar de transitar sem necessidade e não deixar ninguém isolado. Não tem como arrumar estrada agora”.



A Secretaria de Obras Públicas está com equipes de plantão com máquinas e caminhões para caso haja necessidade de atender desabrigados, queda de árvores, danos em estradas rurais e urbanas, drenagem e deslizamentos.



A Secretária de Desenvolvimento Social tem pronto o cronograma para, se necessário, ofertar assistência imediata a desabrigados e desalojados. A quadra do Cristavo está disponível como abrigo temporário e serão oferecidas cestas básicas por intermédio do Banco de Alimentos. Há equipes de apoio para aquisição de roupas e donativos.



A Secretária de Educação ofertou a Escola Municipal Frei Leopoldo para instalação de abrigo, caso seja necessário em atendimento aos possíveis desabrigados e desalojados.



Diferentes setores da prefeitura estão, desde o início do período chuvoso, em contato e trabalho direto com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, traçando estratégias em conjunto.