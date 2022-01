Bombeiros ainda tentam encontrar mulheres arrastadas por correnteza em MG

Ponte na comunidade rural de Canjica, em Nova Serrana (foto: Reprodução WhatsApp) O Corpo de Bombeiros localizou no início da noite desta segunda-feira (10/1) o carro que foi arrastado pela correnteza com duas mulheres, na comunidade de Canjicas, zona rural de Nova Serrana. A guarnição está no local tentando retirar o veículo.



O caso aconteceu no sábado (8/1). Elas estavam no carro com um homem. Ao tentar atravessar uma ponte que passa sob um córrego, o carro rodou e a correnteza o arrastou. O motorista conseguiu escapar, porém a esposa e a mãe dele ficaram presas e foram levadas pela força da água.



O motorista se agarrou em uma árvore até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros.



O volume de água dificultou o resgate. Foram usados materiais aquáticos e uma corda. Entretanto, devido à correnteza, não foi possível encontrar o veículo que ficou submerso. Desde domingo (10/1), a guarnição tentava localizar as vítimas.



De acordo com o Corpo de Bombeiros ainda não é possível afirmar se as mulheres estão dentro do carro encontrado próximo ao local do acidente, mas há grande possibilidade, já que os vidros estão fechados.



A identidade das vítimas ainda não foi divulgada. Os três eram moradores de Nova Serrana.

*Amanda Quintiliano especial para o EM