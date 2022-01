Cão salva mulher de 82 anos que caiu e passou a noite ferida em córrego

O resgate da vítima foi realizado por equipe de salvamento do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) (foto: 8º BBM/Divulgação) Uma idosa de 82 anos foi salva por um cachorro após ficar mais de 15h dentro de calha do Córrego dos Carneiros, em Uberaba, após cair de uma altura de aproximadamente dois metros de altura. Ela estava desaparecida desde às 18h de domingo (9/1) e só foi resgatada na manhã de hoje (10/1) depois do cão avisar ao tutor sobre a presença da senhora. LEIA MAIS 18:36 - 10/01/2022 Mulher chora ao mostrar a casa tomada pela água em Minas

“Para acessar, imobilizar e resgatar a senhora, os bombeiros utilizaram técnicas de salvamento terrestre. Ela estava consciente e podia conversar com a Guarnição de Bombeiros, sem grande dificuldade, e, aparentemente, não apresentou ferimentos graves”, informa nota do 8º BBM.

A vítima foi conduzida por unidade de resgate do 8º BBM para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Benedito.

Familiares da idosa contaram aos bombeiros de Uberaba que a mesma estava desaparecida desde ontem, por volta de 18h. “E que ela, ferida e em contato com água potencialmente contaminada do córrego, teria passado toda a noite de ontem e madrugada e manhã de hoje no local”, finaliza o comunicado dos militares.