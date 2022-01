Queda de paredão de rocha resultou na morte de dez pessoas: Sebastião, Marlene, Geovany Gabriel, Geovany Silva, Thiago, Camila, Maycon Douglas, Carmem, Júlio e Rodrigo (foto: Montagem DA Press)

As cidades mineiras de Serrania e São José da Barra amanheceram de luto devido às mortes de moradores no acidente trágico em Capitólio, no Sudoeste de Minas. No sábado (8/1), as imagens de uma placa do paredão de rocha, no cânion em Furnas, que se desprendeu, atingindo a lancha Jesus, mostraram o desfecho trágico de famílias.

Sebastião Teixeira da Silva, de 64; Marlene Augusta Teixeira da Silva, de 57; Geovany Gabriel Oliveira da Silva, de 14; Geovany Teixeira da Silva, de 38 anos; Tiago Teixeira da Silva Nascimento, de 35; Rodrigo Álves, de 40: e Carmem Pinheiro da Silva, de 43 anos, natural de Cajamar (SP).

A tristeza que se espalhou, como a onda que se formou no lago com a queda do paredão, chegou à pequena cidade de Serrania, que tem 7,5 mil habitantes. Era de lá o casal Sebastião e Marlene, pais de Geovany Silva e avós de Geovany Gabriel. No entanto, um passeio que era um momento de congraçamento tornou-se um infortúnio. A prefeitura decretou luto por três dias.





Sebastião, Marlene, Geovany Silva e Geovany Gabriel serão velados, nesta segunda, no Ginásio Poliesportivo Amélio Bueno da Fonseca e enterrados no cemitério municipal em Serrania, que fica a 181 quilômetros de Capitólio.

O momento era para celebrar em família. Geovany Silva estava com a companheira Carmem Pinheiro, mãe de Camila, que estava com o namorado Maycon Douglas. Thiago era sobrinho de Sebastião.

Sebastião e Marlene tinham três filhos, sendo que o filho mais velho, Ernani faleceu há dois anos. Agora, com a morte de Geovany, ficou apenas Angelita, que é casada e tem uma filha. Ernani também deixou uma filha, de 11 anos.

Sargento reformado da Polícia Militar de Minas Gerais, Sebastião era muito querido no município. "Ele era uma pessoa muito conhecida em toda a cidade. Uma pessoa da paz, do bem, que sempre tratou todo mundo muito bem", afirma o secretario municipal de Administração Rodrigo Silva Cândido. Mesmo depois de aposentar a farda, continuou sendo uma pessoa muito prestativa.





Marlene colocava a família em primeiro lugar e gostava de celebrar aniversários e outros momentos em família. Trazia no perfil do Facebook a foto dos netos. No último aniversárrio, em dezembro, ela agradeceu pelas felicitações e disse que realizou todos os sonhos.

"Passando pra agradecer a todos que tiraram um tempinho para tornar o meu dia mais feliz, me desejando feliz aniversário. Deus abençõe a todos vocês e que Deus descubra seus sonhos e no tempo de Deus. Cumpri todos eles", escreveu no perfil das redes sociais. Marlene mostrava-se religiosa, compartilhando mensagens bíblicas.





Rodrigo Alvez, piloto que conduzia a lancha Jesus, é marinheiro experiente no Lago de Furnas. Natural de Betim, ele morava em São José da Barra, que fica a 45 quilômetros de Capitólio. Rodrigo deverá ser enterrado na cidade natal. Também moravam no município de São José da Barra, Júlio e Thiago.

O aposentado Júlio Borges Antunes foi a primeira vítima a ser identificada. Um sobrinho dele, Felipe Antunes, de 30, contou que era a primeira vez que o tio andava de lancha. Ele foi enterrado em São José da Barra.

Vítimas identificadas