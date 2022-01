Polícia identifica piloto, a nona vítima do acidente em Capitólio

Rodrigo Álves morava em Betim com a família (foto: Facebook/Reprodução)

O piloto da lancha Jesus, Rodrigo Álves dos Anjos, de 40 anos, foi a nona vítima do acidente que resultou na morte de dez banhistas no sábado (8/1) em Capitólio, no Sul de Minas. A lancha foi uma das embarcações atingidas pelo paredão de rocha que se desprendeu e caiu no lago de Furnas, no Sul de Minas.

O primeiro identificado, na manhã de domingo, foi Júlio Borges Antunes, de 68 anos, natural de Alpinópolis (MG). No fim da tarde de domingo, foram identificados os corpos de Camila Silva Machado, de 18 anos, nascida em Paulínia (SP), Mykon Douglas de Osti, de 24 anos, de Campinas (SP).

Os corpos do casal de namorados foram enterrados na manhã desta segunda (10/1), em Sumaré (SP). Também no dia posterior ao acidente, a polícia identificou o casal Sebastião Teixeira da Silva, de 64 anos, de Anhumas (SP), e Marlene Augusta Teixeira da Silva, de 57, de Itaú de Minas (MG).

Hoje, foram confirmadas a identificação dos corpos de Geovany Gabriel Oliveira da Silva, de 14 anos, natural de Alfenas, Geovany Teixeira da Silva, de 38, natural de Itaú de Minas e de Tiago Teixeira da Silva Nascimento, de 35, natural de Passos (MG).

Sebastião era casado com Marlene, pais de Geovany Teixeira e avós de Geovany Gabriel. Os corpos dos quatro serão velados e sepultados na cidade de Serrania. A prefeitura do município, de 7,5 mil habitantes, decretou luto de três dias.