Dose de reforço para moradores de BH com 56 e 57 anos nesta segunda (10/1)

Vacinação da dose de reforço na capital (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Nesta segunda-feira (10/1), a dose de reforço da Pfizer está sendo aplicada nos moradores da capital com idades de 56 e 57 anos.

No posto de vacinação contra a COVID-19 da Faculdade Estácio de Sá, na Rua Erê número 207, no Bairro Prado, na Região Oeste de BH, pessoas que chegaram nas primeiras horas da manhã de hoje ficaram sem imunização do reforço.

De acordo com a PBH, a falta de ampolas ocorreu por motivos de logística e segurança. Para evitar a perda de doses devido às chuvas do fim de semana na capital, as vacinas começaram a ser entregues no posto por volta de 8h30 de hoje.

Após este horário, a dose extra foi aplicada normalmente no público convocado.

Para se vacinar, é preciso levar o cartão de vacina, CPF, comprovante de endereço em Belo Horizonte e documento oficial com foto.





O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é de 8h às 17h para pontos fixos e extras, e de 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Para saber os postos de vacinação disponíveis para a dose de reforço, basta acessar o esta página do site da PBH . A Secretaria Municipal de Saúde orienta a checar os endereços no site, antes de se deslocar aos pontos de imunização.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen