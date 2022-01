Assembleia Legislativa divulga nota em apoio aos atingidos por chuvas em MG

Bombeiros continuam buscas por desaparecidos após acidente em Capitólio, no sul do estado.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais divulgou nota, assinada pelo presidente deputado Agostinho Patrus (PV), reafirmando apoio aos atingidos pelas chuvas que atingem todo o estado de Minas Gerais. O documento diz que a Casa "acompanha desdobramentos das ocorrências provocadas pelos temporais que assolam ininterruptamente o Estado."









O presidente da ALMG, "presta a solidariedade do Parlamento mineiro às vítimas, seus familiares e amigos. A Assembleia de Minas tem atuado diuturnamente tanto na regulação e fiscalização das barragens no Estado quanto nas questões que envolvem a conservação e utilização segura do Lago de Furnas.





Por isso, seguirá mobilizada para acompanhar as investigações e garantir o socorro e o atendimento de todas as esferas do poder público a todos que precisarem."