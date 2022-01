Capitólio: Marinha interdita balneário e mantém investigações na cidade

Bombeiros e Marinha realizam trabalho de buscas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval, informou que equipes da Capitania Fluvial de Minas Gerais (CFMG) e da Delegacia Fluvial de Furnas (DelFurnas) permanecem no local do acidente ocorrido nesse sábado (8/1) em Capitólio, Sudoeste de Minas.





De acordo com a Marinha, uma equipe de 20 militares e sete embarcações (quatro lanchas e três motos aquáticas estão em apoio às buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) às tripulações das lanchas envolvidas no desastre, e em coordenação com órgãos municipais e estaduais.









Ontem mesmo a Marinha instaurou um inquérito para apurar as causas e circunstâncias do acidente, que até o momento tem oito mortes confirmadas.





Também serão analisados os aspectos sobre a segurança da navegação, a habilitação dos condutores envolvidos, o ordenamento aquaviário do local e a observância das normas e legislações emanadas pela Autoridade Marítima.





Em nota, a Marinha informou que a Prefeitura de Capitólio tem regulamentado, por meio do Decreto nº 32, de 27 de fevereiro de 2019, o ordenamento do espaço aquaviário sob sua jurisdição. Nesse sentido, a Marinha comunicou que toda a área de interesse encontra-se interditada, para as devidas verificações.





“A Marinha se solidariza com os familiares, parentes e amigos das vítimas, e ressalta que continuará no local, prestando apoio aos órgãos envolvidos. Para isso, determinou o deslocamento imediato de pessoal de apoio e de um Helicóptero para a região de Capitólio”, acrescentou.