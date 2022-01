Capitólio: Polícia Federal passa a ajudar na identificação dos corpos

Tragédia em Capitólio deixou pelo menos sete mortos e três desaparecidos (foto: Polícia Civil/Divulgação)







De acordo com a PCMG, logo depois do acidente de ontem, equipes de policiais civis realizaram levantamentos de campo sobre potenciais vítimas, testemunhas, as circunstâncias do fato, assim como fotografias, filmagens, descrição de peças e materiais flutuantes relacionados ao trabalho pericial, sob a coordenação do Delegado Regional de Polícia Civil de Passos, no Sul do estado.