Posto de combustível é investigado por adulteração de etanol

Investigação que resultou no flagrante foi conduzida por policiais da Delegacia de Ituiutaba (foto: PCMG)

Em decorrência de uma investigação iniciada em julho de 2021, sobre a da comercialização de combustível adulterado, a Polícia Civil cumpriu, na noite de terça-feira (4/1), em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, mandados de busca e apreensão no posto investigado e na residência dos sócios-proprietários do estabelecimento comercial.



Nas análises dos combustíveis pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), foi verificada a adulteração de etanol.



A operação contou com a participação do Procon Municipal, que interditou as bombas de abastecimento de etanol.

Na operação foram apreendidos, no posto, agendas, notas fiscais, livros de registros, laudos de integridade dos reservatórios de armazenamento dos combustíveis, documentos contábeis diversos, além de novas amostras de etanol.

Já nas residências dos sócios-proprietários, foi apreendido um revólver e munições, sendo o responsável encaminhado à Delegacia de Plantão e autuado em flagrante. Conforme previsão legal, foi arbitrada fiança e o investigado efetuou o pagamento.

Os trabalhos da Polícia Civil continuarão com a análise dos materiais arrecadados, e eventuais indícios observados serão somados ao inquérito policial em trâmite para a devida conclusão do procedimento.

Para o cumprimento das medidas cautelares, a Polícia Civil contou com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e da Polícia Militar de Meio Ambiente.

A investigação

O trabalho investigativo começou a partir do registro de ocorrência informando que um veículo, depois de abastecido no referido posto, apresentou falha mecânica após alguns quilômetros percorridos, despertando a desconfiança do motorista sobre possível adulteração de combustível.

Iniciada a apuração, a Seção Técnica Regional de Criminalística da Polícia Civil de Ituiutaba coletou amostras de etanol, gasolina comum, gasolina aditivada, diesel comum e diesel S10 das bombas de abastecimento do estabelecimento.