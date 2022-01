Adolescentes são apreendidos suspeitos de colocar fogo em escola

A sala ficou danificada e equipamentos destruídos na Escola Antônio da Costa Pereira, em Divinópolis (foto: Assessoria Lohanna França/Divulgação)

A Polícia Militar (PM) apreendeu os dois adolescentes, de 13 e 14 anos, suspeitos de arrombar e colocar fogo em uma escola pública de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Os dois estavam em casa quando foram detidos na noite dessa terça-feira (4/1), segundo a ocorrência divulgada no final da manhã desta quarta-feira (5/1).



O boletim foi registrado pelo diretor da Escola Estadual Antônio da Costa Pereira. Quando ele chegou para trabalhar, na segunda-feira (3/1), encontrou a sala queimada. Vários itens ficaram danificados, como computadores, copiadoras, câmeras e armários.



Os adolescentes também fugiram levando equipamentos. Um deles, uma caixa de som, foi encontrado na casa de um dos suspeitos. A busca e apreensão foram feitas com a autorização da mãe do garoto. Ambos moram no Bairro Santa Rosa, próximo a região da escola. A PM não informou se eles são estudantes da instituição.



Ainda não há um balanço fechado de todo o prejuízo. A Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG) aguarda o levantamento para repor os itens danificados.Em nota, a secretaria explicou que a direção da escola tomou todas as medidas cabíveis.



Leia a nota na íntegra:

"Sobre a ocorrência de arrombamento e vandalismo ocorrido, na madrugada do dia 3/1, na Escola Estadual Antônio da Costa Pereira, em Divinópolis, informamos que a direção da unidade tomou todas as providências cabíveis logo que soube da situação. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) esteve no local, registrou o boletim de ocorrência e acompanha a situação, juntamente com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Os autores do ato foram apreendidos pela PMMG.





A escola está concluindo o levantamento do patrimônio vandalizado, em contato com a Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Divinópolis, para que sejam providenciados a reposição dos equipamentos e os reparos necessários nas áreas administrativas, em regime emergencial, para o início seguro do ano letivo de 2022, no dia 7 de fevereiro. A unidade escolar possui sistema de câmeras e vigilância, que também foram danificados, e serão repostos.





Destacamos que para a prevenção e combate a crimes dessa natureza na rede pública estadual, a SEE/MG conta com a parceria da PMMG, por meio da Patrulha Escolar, que realiza rondas preventivas periodicamente no entorno das unidades escolares."