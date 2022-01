Homem desaparece ao pular em rio em Barroso

Homem pulou de ponte e não foi mais visto em Barroso (foto: Jornal Primeira Página/Reprodução)



Um homem de 24 anos está sendo procurado pelo Corpo de Bombeiros desde domingo (2/1), depois de se jogar de uma ponte do Rio das Mortes, na Região de Barroso, no Campos das Vertentes.

Desde então, os bombeiros iniciaram as buscas, fazendo varredura inicial pelo local. Cerca de 3 mil metros foram vistoriados e o homem não foi encontrado. O De acordo com os militares, o local é muito fundo e de difícil acesso.

Por questões de segurança e para melhor eficiência dos trabalhos, os militares tem paralisado a procura no início da madrugada e reiniciado as buscas no começo do dia.