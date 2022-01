Carro perde freio, bate em veículos e motociclista perde parte da perna

Um motociclista de 38 anos perdeu parte de uma perna ao ser atropelado por um carro que, segundo o motorista, perdeu os freios, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O acidente envolveu cinco veículos. O motorista que causou a batida fugiu do local.

A principal vítima ficou presa debaixo do carro que colidiu com ele em um semáforo da Avenida Nicomedes Alves do Santos, no setor sSl da cidade. Ele teve parte de uma das pernas decepada. O homem chegou a ser levado para o Hospital de Clinicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) para tentar o reimplante do membro, o que não foi possível devido à gravidade do ferimento.