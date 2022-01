Tarifa do transporte coletivo em Valadares não terá aumento em 2022

Os ônibus que fazem o transporte coletivo em Valadares terão o mesmo preço da passagem cobrado em 2021 (foto: Tim Filho/Divulgação) O valor da passagem do transporte coletivo de Governador Valadares será mantido em R$ 4,30 para o ano de 2022. A afirmação é do prefeito de Valadares, André Merlo, que vetou o aumento proposto pelo Conselho Municipal de Transporte e Trânsito e Departamento de Transportes, Trânsito e Sistema Viário (DTTSV).

Mesmo com o valor apurado pelo DTTSV, aprovado pelo CMTT, o prefeito decidiu vetar o aumento, segundo ele, para não onerar os passageiros pagantes do sistema de transporte. E optou por empenhar recursos de dotação orçamentária, arcando com parte da gratuidade do sistema, nos termos do artigo 2º da Lei Municipal 7.260/2021.

“Vamos conseguir, pelo terceiro ano consecutivo, não aumentar o valor da passagem, que vai permanecer com o valor de R$ 3,75 pagos no cartão de passagem e R$ 4,30 quando for pago em dinheiro”, disse o prefeito, lembrando que qualquer usuário do transporte coletivo pode ter o cartão de passagem.

Esse cartão de passagem pode ser adquirido pelo usuário, com o valor de 10 passagens (na primeira compra) e depois pode ser recarregado, sempre com o valor de R$ 3,75 por passagem.

Além de vetar o aumento da tarifa, o prefeito garantiu a manutenção da integração de dois ônibus pelo preço de um. “Isso quer dizer que o usuário continuará se deslocando de um bairro a outro, mediante a utilização dos terminais de integração, tendo 100% de desconto na segunda tarifa”, disse.

Sobre o veto do prefeito, a MOBI, empresa concessionária do transporte coletivo, informou que já apresentou à prefeitura um requerimento, fundamentado de reequilíbrio econômico, devido ao aumento exponencial do diesel, e aguarda medidas pra compensar a alta dos custos e o custeio das gratuidades.