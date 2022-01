Homem morto a tiros no Parque Industrial pode ter sido acerto de contas

Local onde foi encontrado o corpo do home de 19 anos, morto a tiros (foto: Google maps)

O envolvimento com o tráfico de drogas seria a causa do assassinato de Pedro Juan Gomes da Costa, de 19 anos, cujo corpo foi encontrado na Rua José Brandão, no Bairro Parque Industrial, em Contagem. Ele foi morto a tiros.

Nem a Polícia Civil nem a Militar têm qualquer pista do assassino. A expectativa dos policiais é que câmeras de filmagem encontradas em casas das ruas José Brandão e Bento Gonçalves Filho tenham registrado o momento do crime e que isso possa levar à identificação do autor.

Um tio da vítima fez o reconhecimento do corpo no local, antes que fosse removido e levado para o Instituto Médico-Legal (IML).

Levantamento sobre o nome da vítima apontou que ele tinha sido preso várias vezes, em 2020, por tráfico de drogas e também por uso e posse de drogas. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Contagem.