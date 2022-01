Homem descobre que filho corre perigo e morre ao se jogar na frente de tiro

Homem entrou na frente dos disparos para proteger filho (foto: Imagem ilustrativa - Pixabay)

Um homem de 41 anos morreu ao salvar o próprio filho durante uma festa de rua, na noite da última quinta-feira (30/12), em Eugenópolis, na Região da Zona da Mata.





De acordo com a Polícia Militar (PM), na data do crime, ocorria uma festa promovida pela prefeitura da cidade, na Praça Levindo de Araújo, no Centro. Os policiais faziam a segurança do evento quando ouviram quatro tiros e logo se deslocaram para a via paralela, Rua Maestro Abigal de Moura.Lá, encontraram o corpo do homem caído com perfurações no rosto e no couro cabeludo.

Os policiais descobriram que o homem estava perto de um bar, quando foi chamado para proteger o filho, de 18 anos, e outras pessoas que estavam sendo ameaçadas por um grupo.

Logo após o homem chegar, um dos envolvidos sacou uma arma de fogo e atirou em direção dos desafetos. O pai, segundo a PM, entrou na frente do filho para protegê-lo e acabou sendo baleado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e, ainda no local, atestou o óbito.



De acordo com a polícia, três suspeitos que participaram do homicídio foram encontrados em meio a um matagal, à beira do rio, no Bairro do Catete. O homem que disparou contra a vítima continuava foragida até o fechamento da ocorrência. Ele seria um dos líderes do tráfico de drogas da região.